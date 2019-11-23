7 لقاءات في “إياب الطاولة” ولقاءات “السيدات” تنطلق اليوم

بلال الغلاييني

عمان – تبدأ عند الساعة السادسة من مساء اليوم “الأحد”، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، منافسات مرحلة الإياب لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة الطاولة، والتي تشهد مشاركة 8 فرق، في الوقت الذي تقرر فيه هبوط فريقي يرموك عمان وخرجا إلى مصاف دوري الدرجة الثانية، بعد أن قرر اليرموك تجميد اللعبة، فيما تغيب خرجا عن مبارياته المقررة في هذه المسابقة.

وحسب الجدول الرسمي الذي اصدره اتحاد اللعبة، تقام اليوم 7 لقاءات حيث يلتقي في الفترة الأولى حمادة مع الطالبية، والمفرق مع معدي، ومؤتة مع العقبة، والأرثوذكسي مع مدينة الحسين للشباب، ويلتقي في الفترة الثانية التي تقام عند الساعة السابعة والنصف مساء مدينة الحسين للشباب مع الطالبية، ومؤتة مع حمادة، ومعدي مع العقبة. وكان فريق المفرق، قد تصدر منافسات مرحلة الذهاب بسجل ناصع، بعد أن حقق الفوز في مبارياته كافة ليعتلي القمة برصيد 14 نقطة، تلاه بالمركز الثاني فريق الأرثوذكسي الذي جمع 13 نقطة وبخسارة وحيدة كانت أمام المتصدر، وجاء بالمركز الثالث فريق حمادة الذي جمع 12 نقطة، ثم الطالبية ومدينة الحسين بعد أن جمع كل فريق 10 نقاط، يليهما فريقا العقبة ومؤتة ولكل فريق 9 نقاط، وبالمركز الثامن والأخير جاء فريق معدي برصيد 7 نقاط.

وشهدت مرحلة الذهاب منافسة قوية في العديد من اللقاءات، كان ابرزها المفرق والأرذوكسي، فيما برز من الفرق الكثير من اللاعبين منهم زيد أبو يمن وزياد عزيز وخالد باسم ومحمد بني سلامة وحسن الحوراني وسلامة محفوظ وايمن مكناي.

بطولة السيدات اليوم

وتنطلق اعتبارا من اليوم منافسات بطولة السيدات التي تشهد مشاركة فرق الأرثوذكسي ومؤتة وأبو نصير وحمادة والعقبة ومدينة الحسين للشباب، وتقام منافساتها وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويلتقي في منافسات اليوم مؤتة مع الأرثوذكسي وأبو نصير مع حمادة والعقبة مع مدينة الحسين للشباب، ومؤتة مع أبو نصير.

ويلتقي يوم غد الأثنين، مدينة الحسين للشباب مع الأرثوذكسي، والعقبة مع حمادة، ومؤتة مع مدينة الحسين للشباب، والعقبة مع أبو نصير، ويلتقي يوم الثلاثاء مدينة الحسين للشباب مع أبو نصير والعقبة مع مؤتة، ومدينة الحسين للشباب مع حمادة، والأرثوذكسي مع أبو نصير.

ويلتقي يوم الأربعاء المقبل مؤتة مع حمادة، والأرثوذكسي مع العقبة، بينما يلتقي في يوم الخميس المقبل وهو اليوم الختامي لمنافسات البطولة الأرثوذكسي مع حمادة.