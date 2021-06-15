7 مشاغل جديدة للتدريب على ميكانيك سيارات الهايبرد والكهربائية بالمحافظات

عمان-الغد- أعلنت مؤسسة التدريب المهني، ضمن الخطة التطويرية للعام التدريبي 2020 – 2021، عن تأسيس 7 مشاغل جديدة للتدريب على ميكانيك السيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية في محافظات المملكة، وسيتم تجهيزها بأحدث التقنيات.

وقال مدير عام المؤسسة، المهندس زياد عبيدات، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن “المؤسسة تعمل على دراسة متطلبات سوق العمل المحلي، وتحديث ودعم برامج تدريبية جديدة تُواكب التّطور السريع وتتناسب وطاقات الشباب الأردني مستنيرين بتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بالاهتمام بالشباب وتأهليهم وتزويدهم بالمهارات المهنية للدخول إلى سوق العمل من خلال التدريب النوعي المتميز”.

وأوضح أن المؤسّسة قامت بطرح عطاء تأهيل البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لـ 7 مشاغل تدريبيّة لميكانيك السيارات الهجينة (الهايبرد) والكهربائيّة في عدد من المحافظات، ليصبح الإجمالي 10 مشاغل، وذلك لمواكبة التّطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة، خاصّة أن هذا الاختصاص يعد من الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل الأردني والإقليمي، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب عدد من المدربين في هذا الاختصاص، ليكونوا جاهزين عند بدء التدريب بهذه المشاغل.

يشار إلى أن مجال التدريب على صيانة السيارات الهجينة (الهايبرد) والسيارات الكهربائية يُعد من المجالات النّوعية التي تعمل المؤسسة على تنفيذها.