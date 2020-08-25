7 مفقودين و177 مبنى مهدد بالانهيار في بيروت

بيروت – أعلن الصليب الاحمر اللبناني اليوم الثلاثاء، ان سبعة اشخاص لا يزالون في عداد المفقودين منذ انفجار مرفأ بيروت.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة في تصريح صحافي: منذ اندلاع الانفجار، تلقينا اتصالات عن 77 مفقوداً، من بينهم 37 ثبت مصرعهم، في حين أن هناك 33 مصاباً بالمستشفيات، و7 أشخاص ما زلوا مفقودين”واضاف أن هناك تعاونا مع الأجهزة المعنية في لبنان للوصول إلى معلومات حول الأشخاص المفقودين ولمعرفة ان كان هناك المزيد من المفقودين.

واعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريح بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم، ان قطر على وشك الانتهاء من دراسة إعمار المدارس الحكومية وتأهيل المستشفيات المتضررة في لبنان.

وقال نقيب المهندسين جاد تابت في مؤتمر صحافي اليوم: إن هناك 171 مبنى مهدد بالانهيار الكلي أو الجزئي نتيجة انفجار بيروت خاصة في منطقتي الرميل والمدور، مشيرا الى أن المباني المهددة بالسقوط كان اغلبها مهجوراً قبل انفجار المرفأ.

وأعلن مصرف الإسكان اليوم إطلاق برنامج قروض ميسرة جدا بالليرة اللبنانية مخصصة لترميم وإعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة من جراء انفجار المرفأ لتصبح صالحة للانتفاع بها مجددا.بترا