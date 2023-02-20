7 ملايين دينار لدعم الراكب العمّاني

صادق مجلس أمانة عمان على تمديد إعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة عليها بنسبة 75 بالمئة وذلك حتى نهاية العام 2023، بهدف تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه.

ووافق المجلس على تمديد العمل بقرار تصويب أوضاع مخالفات الارتدادات المسقوفة والمكشوفة القائمة والمقترحة واللافتات التعريفية غير المطابقة للرخص المهنية المستوفى عنها بدل خدمات استغلال ارتداد أو تأمينات أو للمخالفات الجديدة التي قد تطرأ على الرخص المهنية وذلك حتى نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس أمانة عمان، التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور يوسف الشواربة، ووافق خلالها المجلس على تخصيص 7 ملايين دينار المرصودة في موازنة الأمانة لعام 2023 لشركة رؤية عمان للنقل بهدف دعم قطاع النقل والراكب العماني.

ووافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع الجامعة الألمانية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية تهدف للربط الإلكتروني بين الطرفين لتبادل المعلومات، وتجديد اتفاقية الرعاية بين أمانة عمان والشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين).

وأعلنت الأمانة إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي (عمان بعيوننا) لهذا العام للفئتين؛ الأولى للمحترفين والثانية للهواة.

ووافق المجلس على قبول دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتقديم حاويات معدنية عدد 300 بسعة 1100 لتر ضمن مشروع فرز النفايات من المصدر.