7 نصائح لتظهري جمالك وأنتِ ترتدين النظارة

أصبحت النظارة الطبية ضرورة لا غنى عنها لدى كثيرات، خاصة إذا كان لا يوجد حل آخر لعلاج ضعف النظر، ومن هنا تصبح النظارة جزءً أساسيا من مظهرك، لذا يجب أن تهتمى بشكلك وجمالك أثناء ارتدائها لتبدين بأجمل صورة.. وهنا تقدم مدونة “all women stalk” نصائح لتظهري جمالك وأنتِ ترتدين النظارة.

احرصي على جمالك بالنظارة

اهتمي بشكل حاجبيكِ، لأن النظارة سوف تسلط الضوء على حاجبيكِ وتجعلهما واضحان، لذا يجب أن تعتني بهما وتهذبيهما وتخفي أي فراغات باستخدام قلم الكحل.

استخدمي الكونسيلر

الكونسيلر أو خافي العيوب ضروري فى حقيبة مكياجك، لأن النظارة تسلط الضوء على العيوب فى العين مثل: الهالات السوداء والتجاعيد، لذا يجب أن تستخدمى الكونسيلر لإخفاء مثل هذه العيوب.

النظارة تعطيكِ إطلالة أنيقة

إذا كنتِ صاحبة رموش طويلة تصطدم فى عدسات النظارة، يمكنكِ قص أطراف الرموش قليلاً واستخدام ماسكرا تعطى كثافة لرموشك لا تعطى إطالة لها، حتى لا تصطدم بالعدسات.

تعطيكِ مظهرا عمليا

4- احرصي على استخدام آيشادو أو مظلل الجفون بألوان فاتحة تعطي إشراقاً لعينيكِ، كما يمكنكِ عمل لون الأيشادو بلون النظارة.

محدد العيون لإطلالة بسيطة

5- إذا كنتِ تريدين استخدام الآيلاينر ومحدد العيون احرصي على البساطة بوضع خط بسيط باللون الأسود أو البني فوق العين، مع عدم عمل العيون “الأسموكي”، حتى لا يصبح الشكل غامقاً أو غير مناسب.

استخدمي أحمر الشفاة بألوان جريئة

6- احرصي على استخدام أحمر الشفاة بالألوان الجريئة، فإذا كانت إطارات نظارتك باللونين الأسود أو البنى استخدمي الروج باللون البينك أو الأحمر، وإذا كانت النظارة ملونة استخدمى اللون البينك الفاتح واللامع.

اختاري تسريحة شعر مختلفة

7- قومي بتغيير تسريحات شعرك، فإذا كنتِ ترتدين النظارة الرياضية يجب أن يكون شعرك طويلاً وناعماً، ولصاحبات الشعر القصير يمكنكِ وضع الشعر على الجانب، وإذا كنتِ ترغبين في تسريحة شعر مختلفة قومي بعمل ذيل الحصان لتعطيكِ طلة مختلفة وجذابة.

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