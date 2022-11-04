7 وفيات بحادث سير مروع في مصر

لقي 7 أشخاص بينهم أطفال مصرعهم، وأصيب 23 آخرون في حادث تصادم مروع على طريق سوهاج- البحر الأحمر جنوب مصر.

وتلقت السلطات بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين حافلتين لنقل الركاب على طريق سوهاج البحر الأحمر، بسبب السرعة الجنونية، فيما تم الدفع بنحو 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.

وكلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة الانتقال إلى المستشفيات لمتابعة حالات المصابين، حيث تنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وشبه ارتجاج ومازالت بعض الحالات حرجة، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وقال مصدر مسؤول بالمحافظة إن جميع الضحايا والمصابين من محافظتي سوهاج وقنا، وسيتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المقررة لأسر المتوفين، والمصابين.