7 وفيات بكورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 وفيات، و5482 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي رقم 31 لعام 2022 خلال الفترة الممتدة من 30 تموز إلى 5 آب.

وأشارت الوزارة، في التقرير الأسبوعي، اليوم الأحد، أن عدد فحوصات (بي سي آر) التي أجريت خلال الأسبوع 27018 فحصا مقارنة مع 36256 فحصا خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة انخفاض حوالي 25 بالمئة، كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 20.3 بالمئة، مقارنة مع 14.8 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 30.

وبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا في المستشفيات 63 حالة، مقارنة مع 56 خلال الأسبوع رقم 30.

وأضاف التقرير أن عدد الحالات النشطة 4701 حالة، مقارنة مع 4539 حالة خلال الأسبوع السابق، وبارتفاع حوالي 3,6 بالمئة.

وحول ملف التطعيم، بينت الوزارة أن الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع 31، بلغت 2035 جرعة أولى، 1870 جرعة ثانية، 1370 جرعة ثالثة، وبلغ مجموع الجرعات خلال الأسبوع 5275 مقارنة مع 4811 خلال الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع حوالي 10بالمئة عن الأسبوع السابق.

وبلغ المجموع الكلي للجرعة الأولى 4812596، وبنسبة حوالي 75.2 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والجرعة الثانية 4550663، وبنسبة 71 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة 672914 جرعة.

وأشار التقرير إلى أن عدد متلقي المطعوم في الفئة العمرية 12-17 سنة، جرعة أولى بلغ 238120، وبنسبة 25 بالمئة، والجرعة الثانية 203012 و بنسبة 20 بالمئة، أما التطعيم في الفئة العمرية 5-11 سنة جرعة أولى 308 جرعة الثانية 228 جرعة.