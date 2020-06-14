7 وفيات و 454 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

عمان – أعلنت الكويت، اليوم الأحد، تسجيل 454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 35920 حالة، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 296 حالة وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند قوله، إن مجموع الحالات التي تعافت بلغت 26759 حالة من الذين أصيبوا بالمرض بعد تعافي 877 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

–(بترا)