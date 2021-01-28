7 وفيات و1058 إصابة بكورونا

عمان- الغد- سجل في المملكة اليوم الخميس 7 وفيات و 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما جاء في المجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتوزّعت كما يلي:

– (645) في محافظة العاصمة عمّان.

– (133) في محافظة إربد، منها (2) في الرمثا.

– (87) في محافظة البلقاء.

– (48) في محافظة المفرق.

– (34) في محافظة الزرقاء.

– (26) في محافظة جرش.

– (23) في محافظة الكرك.

– (20) في محافظة العقبة.

– (14) في محافظة الطفيلة.

– (13) في محافظة مأدبا.

– (8) في محافظة عجلون.

– (7) في محافظة معان.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (324,169) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (8012) حالة.

– سُجّلت (7) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4269) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (53) حالة، فيما غادرت (58) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (379) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (334) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (131) بنسبة إشغال (15%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (52) بنسبة إشغال (6%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (808) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (311,888) حالة.

– تمّ إجراء (22,716) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,806,949) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.66%).