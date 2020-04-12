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7 وفيات و429 إصابة جديدة بـ”كورونا” في السعودية

منذ ساعة واحدة
علم المملكة العربية السعودية -(أرشيفية)

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عمان – سجلت المملكة العربية السعودية 7 وفيات و429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة، إلى 4462 إصابة منها 65 حالة حرجة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، (واس)، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الأحد، إن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا بلغ 59، في حين بلغ عدد المتعافين إلى 761 شخصا بعد تسجيل 41 حالة شفاء جديدة.–(بترا)

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