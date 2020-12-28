7 وفيات و477 إصابة بكورونا في غزة

غزة- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل سبع وفيات و477 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، انه تم تسجيل 702 حالة تعاف جديدة من كورونا خلال الساعات الاخيرة.

واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 38614 اصابة من بينها 10729حالة نشطة و27545 حالة تعاف و340 وفاة.

واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 327 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 195 حالة.

بترا