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7 وفيات و552 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

منذ ساعة واحدة
فلسطين كورونا
فلسطين كورونا

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رام الله – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 وفيات و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 282 مُصاباً خلال الساعات الـ 24 الماضية بعد إجراء 4433 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، أن الوفيات سجلت في محافظة رام الله والبيرة (3 حالات)، ومحافظة الخليل (حالتان)، محافظة قلقيلية (حالة)، قطاع غزة (حالة).
وأشارت الى أن العدد الإجمالي بلغ 180 وفاة و30490 إصابة منذ انتشار الفيروس في شهر آذار الماضي.-(بترا)

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