7 وفيات و639 اصابة جديدةبكورونا في غزة

غزة- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل سبع وفيات و639 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربعة والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انه تم اجراء 1708 فحوصات مخبرية، لافتة إلى تعافي 517 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 26231 اصابة من بينها 10206 حالات نشطة و15863حالة تعاف و162 حالة وفاة.

واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 330 حالة، فيما يبلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 135 حالة.

بترا