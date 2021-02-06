7 وفيات و865 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد

عمان- الغد- سجلت المملكة اليوم 7 وفيات و 865 إصابة جديدة بكورونا وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء بالتعاون مع وزارة الصحة.
وتوزعت الإصابات والشفاء والفحوصات، كما يلي:
– (555) في محافظة العاصمة عمّان.
– (118) في محافظة إربد، منها (6) في الرمثا.
– (93) في محافظة البلقاء.
– (48) في محافظة المفرق.
– (25) في محافظة الزرقاء.
– (15) في محافظة عجلون.
– (4) في محافظة الكرك.
– (4) في محافظة جرش.
– (2) في محافظة مأدبا.
– (1) في محافظة معان.
– (0) في محافظة العقبة.
– (0) في محافظة الطفيلة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (333,855) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (9996) حالة.
– سُجّلت (7) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4369) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (90) حالة، فيما غادرت (22) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (477) حالة.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (371) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (109) بنسبة إشغال (12%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (48) بنسبة إشغال (5%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (934) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (319,490) حالة.
– تمّ إجراء (20,703) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,004,929) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.18%).