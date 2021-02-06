7 وفيات و865 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد

عمان- الغد- سجلت المملكة اليوم 7 وفيات و 865 إصابة جديدة بكورونا وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتوزعت الإصابات والشفاء والفحوصات، كما يلي:

– (555) في محافظة العاصمة عمّان.

– (118) في محافظة إربد، منها (6) في الرمثا.

– (93) في محافظة البلقاء.

– (48) في محافظة المفرق.

– (25) في محافظة الزرقاء.

– (15) في محافظة عجلون.

– (4) في محافظة الكرك.

– (4) في محافظة جرش.

– (2) في محافظة مأدبا.

– (1) في محافظة معان.

– (0) في محافظة العقبة.

– (0) في محافظة الطفيلة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (333,855) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (9996) حالة.

– سُجّلت (7) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4369) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (90) حالة، فيما غادرت (22) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (477) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (371) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (109) بنسبة إشغال (12%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (48) بنسبة إشغال (5%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (934) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (319,490) حالة.

– تمّ إجراء (20,703) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,004,929) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.18%).