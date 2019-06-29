7.2 مليار دولار استثمارات لأردنيين خارج المملكة

طارق الدعجة

عمان- دعا رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع الحكومة الى ضرورة انشاء منطقة استثمارية خاصة بالاردنيين المغتربين في الخارج لتشجيعهم على اقامة مشاريعهم بالمملكة.

واقترح الطباع خلال مؤتمر صحافي اليوم للاعلان عن اقامة المؤتمر السابع لرجال الاعمال الاردنيين والمغتربين في الخارج ضرورة ان تكون المنطقة ضمن حوافز ومزايا استثمارية تشجع وتسهم في جذب رجال الاعمال الاردنيين بالخارج لتنفيذ واقامة مشاريعهم بالمملكة.

وينظم المؤتمر جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين في السادس من آب (اغسطس) المقبل وبالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وهيئة الاستثمار، “المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج” تحت شعار شركاء التنمية والبناء”.

وقال الطباع ان المؤتمر يعقد في دورته السابعة تأكيداً لما يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني من جهود دؤوبة لوضع المملكة على خارطة السياسة والاقتصاد العالمية وحرصه الكامل على ايلاء الشأن الاقتصادي اهمية قصوى وترويج الأردن اقتصاديا بالمحافل والمنتديات الاقتصادية.

واشار، الى ان المؤتمر يهدف إلى إدامة التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين داخل البلاد وخارجها واطلاعهم على التطورات الاقتصادية والإنجازات التي تحققت على صعيد الإصلاح الاقتصادي، بجانب لقاء المسؤولين ومناقشتهم في مختلف القضايا الاقتصادية التي تهمهم.

وحسب الطباع يهدف المؤتمر كذلك الى استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للأردن ودعم المستثمرين المحليين وحماية استثماراتهم وإعادة توطين رأس المال الأردني بالمشروعات الاستثمارية الإنتاجية والخدمية التي تهيأت لها السبل لضمان نجاحها وإستمرارها لمصلحة الاقتصاد الوطني.

واشار الى ان الاردن ورغم الصعوبات التي يواجهها يعتبر مقرا للاستثمار والتجارة نظرا لتوفر الكثير من المزايا والحوافز في ظل حالة الامن والاستقرار التي يتمتع فيها، مشددا على ضرورة الاستمرار بفتح اسواق تصديرية جديدة امام المنتجات والبضائع الاردنية.

واوضح ان الدعوات للمشاركة بالمؤتمر تم ارسالها للمغتربين الاردنيين بالتعاون مع وزارة الخارجية.

من جانبه اشار رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، الى اهمية المؤتمر لتعريف المغتربين ببيئة الاعمال والفرص الاستثمارية بالمملكة والحوافز المقدمة، موضحا ان الهيئة ستطرح على المشاركين العديد من الفرص الاستثمارية وبخاصة تلك التي تضمنتها الخارطة الاستثمارية للمحافظات.

ولفت الى الدور الذي يلعبه المغتربين الاردنيين الذين يمثلون حلقة وصل بين المملكة ومختلف الدول المتواجدين فيها للترويج لفرص الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري واستقطاب استثمارات جديدة من خلال اقامة شراكات مع المستثمرين العرب والاجانب.

واشار حرتوقة الى التنافسية العالية التي وصل اليها الاردن بمجال استقطاب الاستثمارات الخارجية رغم صعوبة الظروف الاقليمية، لافتا الى اهمية الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات التجارية الدولية والتي تسمح بسهولة عبور المنتجات الاردنية للاسواق العالمية.

ولفت الى الدور الذي تلعبه هيئة الاستثمار في الترويج للاردن والتواصل مع المغتربين الاردنيين وبخاصة العاملين بدول الخليج العربي بالاضافة الى البعثات التجارية الدورية لفتح اسواق تصديرية جديدة ومعالجة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين.

الى ذلك، اكد رئيس جمعية سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين (تواصل)، فادي المجالي، اهمية المؤتمر لاطلاع المغتربين الاردنيين على الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمملكة، معربا عن امله بتحقيق نتائج ايجابية وملموسة وترجمتها على ارض الواقع.

واشار المجالي الى دور المغتربين الاردنيين في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني واقامة مشروعات استثمارية تسهم في توفير فرص عمل للاردنيين، مقدرا وجود نحو 2ر7 مليار دولار استثمارات لاردنيين خارج المملكة ناجحة ووفرت الآف فرص العمل.

واوضح ان 25%من الناتج المحلي الاجمالي يأتي من خلال المغتربين الاردنيين في الخارج من خلال الحوالات المالية او من خلال السياحة، لافتا الى دراسة اعدها البنك الدولي واشارت الى ان 85 % من المغتربين بالعالم يخططون للعودة الى بلادهم.

ولفت المجالي الى المبادرة التي سيتم اطلاقها خلال اعمال المؤتمر تحت عنوان “وطني أولى”، داعيا لتوفير تسهيلات ومزايا وحوافز للمغتربين الاردنيين لتشجيعهم على الاستثمار بالاردن في مشاريع التنمية المستدامة.

وحسب مدير عام الجمعية طارق حجازي سيتم على هامش المؤتمر ترتيب زيارات ميدانية للاطلاع على البنية التحتية في عدد من المحافظات، ولقاء مجالس المحافظات مع المشاركين.

وسيتناول المؤتمر العديد من المحاور ابرزها الواقع الاستثماري في المملكة والحوافز الممنوحة للمستثمرين الأردنيين، والنافذة الاستثمارية ودورها في تبسيط الإجراءات، والتحديات التي يواجها المستثمرين الأردنيين في الخارج، ومناقشة مطالباتهم والمعوقات التي يواجهونها.

وسيتناول المؤتمر ايضا، البنية التحتية للاستثمار في المملكة، وبرامج التحفيز الاقتصادي، والمدن الصناعية والمناطق التنموية والخاصة والحرة، ودورها في استقطاب الاستثمارات الأردنية، وقصص نجاح استثمارات الأردنيين في الخارج القائمة لدى المملكة في مختلف القطاعات.

كما سيتناول المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين دور البعاث الدبلوماسية الأردنية في الترويج للاستثمار وجذب استثمارات الأردنيين خاصة، بالاضافة لاطلاق مبادرة “وطني أولى” التي تهدف إلى إعادة توطين الاستثمارات المهاجرة.