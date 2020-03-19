7.2 مليار دولار خسائر شركات طيران الشرق الأوسط بسبب “كورونا”

عمان- قالت الرابطة الدولية للنقل الجوي “اياتا”، إن خسائر شركات طيران الشرق الأوسط، بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا عالميا، بلغت 2ر7 مليار دولار حتى 11 آذار الجاري.

وذكرت “اياتا” في تصريحات صحفية لنائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، محمد علي البكري، اليوم الخميس، أوردتها وسائل إعلام عالمية، أن 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط تم إلغاؤها.

وتوقع البكري، خسارة السعودية 16 مليون راكب، إضافة إلى 1ر3 مليار دولار من الإيرادات الأساسية، واكثر من 140 ألف وظيفة بقطاع الطيران للمملكة، مهددة بسبب كورونا.

وزاد، ان الإمارات فقدت 6ر13 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 8ر2 مليار دولار، فيما 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة، بسبب الفيروس.

أما مصر، فقد قال المسؤول في الرابطة، إن كورونا أدى إلى إلغاء حجوزات 3ر6 مليون مسافر.

واضطرت شركات الطيران في المنطقة العربية، إلى وقف العديد من الطائرات لديها خاصة ذات الأحجام الكبيرة، بسبب تراجع الطلب العالمي على الطيران، وفرض إجراءات دولية على الرحلات القادمة، وإعطاء الكثير من موظفيها إجازات غير مدفوعة الأجر، نظرا لأنها تواجه أزمة سيولة .

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية. (بترا)