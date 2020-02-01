7.36 مليار دولار في 10 أعوام لتمويل 15 مشروعا

سماح بيبرس

عمان – كشف إعلان ما يعرف بـ”صفقة القرن” عن تخصيص 7.365 مليار دولار للأردن خلال الأعوام العشرة المقبلة على شكل مشاريع وبرامج يتم تمويلها إما من خلال منح أو قروض أو من قبل شراكة مع القطاع الخاص، مقابل تغييرات جذرية تشمل القدس والمسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية والمعابر والحدود.

وخصص الاتفاق 27.8 مليار مشاريع للضفة الغربية وقطاع غزة، و9.1 مليار لمصر، و6.325 للبنان. وكشفت وثيقة الصفقة عن تخصيص 7.365 مليار للأردن على 3 مراحل منها 1.7 مليار دولار كمنح، و2.9 مليار دولار كقروض، و2.3 مشاريع تنفذ مع القطاع الخاص.

وتكشف الوثيقة أن المشاريع التي سيتم تمويلها وعددها 15 مشروعا معظمها مشاريع ليست جديدة والتي من ضمنها مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء، وناقل البحرين، وشبكة السكك الحديدية، وميناء معان البري.

وأشارت الوثيقة الى أنه سيتم دعم مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء، من خلال تقديم “منحة” بحجم 150 مليون دولار.

كما سيتم دعم مشروع ناقل البحرين من خلال تقديم منحة بحجم 145 مليون دولار، وتشير الوثيقة إلى أنّ هذا المشروع “سيوفر المياه للكيان الصهيوني والأردن مع إبطاء انخفاض مستويات المياه في البحر الميت”.

وتشير الى أنّه من المتوقع أن يتضمن محطة لتحلية المياه على البحر الأحمر لتوفير المياه للمناطق الجنوبية في الأردن والكيان الصهيوني، وبيع المياه من الكيان إلى شمال الأردن، كما تتضمن اتفاقا إسرائيليا فلسطينيا لتوفير المياه الإضافية إلى الضفة الغربية وغزة وإنتاج محلول ملحي من محطة تحلية البحر الأحمر ليتم دمجه مع مياه البحر وإرساله إلى البحر الميت لعكس اتجاه انخفاض مستويات المياه.

كما سيتم دعم “الاستقرار الاقتصادي” وتحديدا برنامج الطاقة الشمسية بـ150 مليون دولار، منها 75 مليون دولار كقرض و75 مليون دولار أخرى من خلال القطاع الخاص.

وبحجم 125 مليون دولار تقدم على مدار عامين كقرض سيتم دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وأشارت الوثيقة أنّه سيتم دعم الشبكة الوطنية للنطاق العريض “البرود باند” بـ100 مليون دولار تقدم على شكل منح، حيث سيتم تركيب شبكة ألياف ضوئية عريضة النطاق لتوصيل المدارس العامة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والشركات والهيئات الحكومية في مجالات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر ، إربد والمفرق وجرش وعجلون.

وقالت الوثيقة الى أنه سيتم دعم “مركز وطني للبيانات” بحجم 70 مليون دولار “كمنح” والذي سيتضمن إنشاء مكتب مركزي، تحت المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات، مع بنية تحتية تقنية ومعدات لإيواء جميع البيانات الإلكترونية للحكومة الأردنية.

كما سيتم دعم ما أسمته الوثيقة “ التجارة الإقليمية والتجارة” من خلال دعم مشروع تطوير ورفع مستوى المطارات بحجم 650 مليون دولار، وسيكون الدعم من خلال قرض بحجم 325 وشراكات مع القطاع الخاص بحجم 325 مليون دولار. ثمّ عادت الوثيقة لتشير الى دعم المرحلة الثانية من مشروع ناقل البحرين حيث سيتم دعمه بـ400 مليون دولار تقدم كمنحة على مدار 6 سنوات.

كما سيتم تقديم 250 مليون دولار كمنح لدعم ما سمي بمشروع تحسين “خدمات نهر الأردن” والذي يهدف إلى إعادة تأهيل نهر الأردن ومنع التلوث الناجم عن جريان مياه الصرف الصحي.

ولدعم أمن المعلومات (الأمن السيبراني) الوطني وبناء القدرات، سيتم تقديم 500 مليون دولار منحة تقدم على مدار 5 سنوات، حيث يهدف إلى بناء القدرة الوطنية للأمن السيبراني وتقديم المساعدة التقنية لدعم الحكومة الأردنية في جهود الحماية لكل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك البنوك والمستشفيات، فضلا عن إتاحة الفرص لمزيد من التعاون السيبراني الدولي.

كما سيتم دعم مشروع “ميناء معان البري” بحجم 50 مليون دولار تقدم كمنحة، على مدار 5 سنوات وهو مشروع يخدم المجمع الصناعي في معان، بالقرب من المسار المقترح من مشروع السكك الحديدية الوطنية ، وتوصيله إلى العديد من الطرق الوطنية والدولية مع الدول المجاورة.

وعلى مدار الـ 10 سنوات سيتم دعم مشروع شبكة السكك الحديدية الاقليمية بحجم 1.8 مليار دولار 913 مليون منها يقدم كقروض، و913 أخرى تقدم بالشراكات مع القطاع الخاص، ويتضمن هذا المشروع انشاء خط سكة حديد يربط عمان بالعقبة، مما يقلل من تكلفة الشحنات والتجارة من المراكز السكانية الرئيسية في الأردن، مع إمكانية تمديد السكك الحديدية الإضافية إلى الخليج العربي.

كما سيتم تقديم 1.5 مليار دولار على مدار 10 سنوات لدعم شبكة الطرق الرئيسية حيث ستساعد هذه التحسينات في تعزيز السلامة على الطرق وتقليل تكلفة النقل والتجارة.

ولدعم مشروع الأردن – خط نقل الضفة الغربية سيتم تقديم 50 مليون دولار 38 منها مليون كمنح و 13 قروضا، من خلال بناء خط 400 كيلو فولت.

وكذلك دعم السياحة الإقليمية بـ1.4 مليار دولار منها 700 منها كقروض و700 قطاع خاص، تقدم على 10 سنوات.

وسيتم انشاء منطقة كورنيش العقبة / منتجع هاي لوكس حيث يتضن هذا المشروع إنشاء منتجع مبني على أرض تقع إلى الشمال من ساحل العقبة ومجاورة لمشروع مرسى زايد، فضلاً عن تطوير منطقة كورنيش العقبة بما في ذلك الحدائق المائية ومتنزه بيئي وشواطئ وفنادق.