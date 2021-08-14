7.8 مليار دولار صافي ربح “أمازون” في الربع الثاني

إبراهيم المبيضين

عمان – أدت أزمة “كورونا” إلى زيادة إقبال الناس على استخدام التقنيات الحديثة والإنترنت والتجارة الالكترونية، ما أسهم في نمو إيرادات وأرباح الشركات التقنية الكبرى، ومنها عملاق التجارة الالكترونية “أمازون” الذي أعلن مؤخرا عن تسجيله أرباحا صافية بلغت قيمتها حوالي 7.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي.

وبحسب النتائج المالية للشركة العالمية فقد زاد صافي ربح الشركة بمقدار 2.56 مليار دولار، وبنسبة تصل الى 49 % مقارنة بأرباح قدرها 5.24 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2020.

وأظهرت نتائج الشركة أنها سجلت إجمالي إيرادات بلغ 113.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة بلغت 27.2 %، وذلك لدى المقارنة بإيراداتها المسجلة في فترة الربع الثاني من العام الماضي التي بلغت وقتها 88.9 مليار دولار. وجاء تسجيل هذه النتائج المالية الجيدة لـ”أمازون” مع الاستفادة من تسارع الطلب القوي الناتج عن الوباء. وتمكنت الشركة من تحقيق هذه الأرباح والإيرادات مدعومة بالحوسبة السحابية والاشتراكات والأعمال الإعلانية.

وحققت الوحدة “الأخرى” في “أمازون”، التي تشمل الإعلانات والخدمات الأخرى، نموًا في الإيرادات بنسبة 87 في المائة سنويًا خلال هذه الفترة إلى أكثر من 7.9 مليار دولار.

وأطلق قطاع الإعلان في الشركة أكثر من 40 ميزة جديدة في هذا الربع. وقالت “أمازون” إن أحد الأمثلة هو أداة تنشئ حملات منتجات برعاية إقليمية. إضافة إلى ذلك، فقد أوضحت الشركة أنها وسعت أيضًا الخدمات التي تقدمها في أستراليا وأوروبا والهند واليابان والمملكة العربية السعودية.

وأفادت “أمازون” بأنها تتوقع تحقيق إيرادات فصلية في الربع السنوي الثالث بين 106 مليارات و112 مليار دولار، بينما يتوقع محللون تسجيلها إيرادات عند 119.2 مليار دولار.

ويستمر عدد موظفي “أمازون” في التضخم. وفي نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وظفت عملاقة التجارة الإلكترونية 1.33 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بزيادة 52 في المائة سنويًا.