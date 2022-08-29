70 ألف طلب التحاق بالجامعات والتقديم لـ”الموحد” ينتهي ليل الثلاثاء

تيسير النعيمات



عمان– ينتهي عند الساعة الـ12 ليلا اليوم، تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية بالجامعات الرسمية، بينما بلغ عدد الطلبات المقدمة الى وحدة تنسيق القبول الموحد قبل يوم من انتهاء المدة المحددة، نحو 70 الف طلب، في وقت جدد فيه المستشار الاعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، التأكيد انه لا تمديد لفترة تقديم الطلبات.

ورجح الخطيب اعلان النتائج في الاسبوع الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، وقبل بدء التدريس في الجامعات الرسمية، المقرر في التاسع من الشهر نفسه.

ويلي اعلان قائمة القبول الموحد، اعلان قوائم مسيئي الاختيار والتنقلات من تخصص لآخر ومن جامعة لأخرى، والمقبولين ضمن برنامج التجسير والمقبولين من حملة الشهادات الاجنبية وقائمة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية، لطلبة البادية والمدارس الأقل حظا وقائمة أبناء الأردنيات.

ويحدد مجلس التعليم العالي في جلسته بعد ظهر اليوم، أعداد الطلبة المقرر قبولهم، وفق ما صرح به الخطيب لـ”الغد”، بينما دعا الطلبة ممن لم يسددوا رسوم الطلبات للمسارعة بالتسديد.

ويأتي تحديد الأعداد بناء على تنسيب الجامعات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، حسب الطاقة الاستيعابية للجامعات وأعداد المتقدمين بطلبات للقبول الموحد.

وكانت الوحدة دعت الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان والراغبين بالتقدم بطلبات للاستفادة من المقاعد التي خصصها لهم المجلس في البرنامج العادي بالجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس مراجعة الوحدة، اعتباراً من صباح اليوم وحتى الـ6 من الشهر المقبل.

ويشترط للاستفادة من هذه المقاعد أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها وبمعدل 65 % فما فوق.

وأكدت الوحدة ضرورة إحضار النسخة الأصلية من التقرير الطبي المعتمد الذي يشخص حالة الطالب والصادر عن المستشفيات الحكومية، أو الجامعية، أو الخدمات الطبية الملكية، شريطة ألا يكون قد مضى عليه أكثر من 6 أشهر.

كما أكدت إحضار صورة عن كتاب الإعفاء الطبي من الجهة التي تكفلت بعلاج الطالب شريطة أن يكون ساري المفعول، وإحضار صورة عن هوية الأحوال المدنية، وتعبئة نموذج الاستفادة المعتمد من الوحدة.

ودعت لتقديم طلب قبول موحد إلكتروني (خاص بطلبة الثانوية العامة) عبر الموقع الإلكتروني للوحدة عند إعلانها عن ذلك.

الى ذلك رجح الخطيب، بدء تقديم الطلبات للحصول على المقاعد المخصصة للمنح والبعثات الخارجية الاسبوع المقبل.

ويبلغ عدد المنح الخارجية 131 منحة في تخصصي الطب وطب الاسنان في: مصر والمغرب وتونس ورومانيا وارمينيا.

وأكد الخطيب على الطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية عامة أجنبية مثل البريطانية والأميركية.. إلخ، ولم تظهر باقي علاماتهم، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة معادلة من وزارة التربية والتعليم، مطالبا التزامهم بالموعد الرسمي لتقديم طلبات الالتحاق والذي سينتهي في تمام الـ12 ليلا اليوم.

وشدد انه لن يكون هناك أي موعد آخر لتقديم الطلب، وان على الطالب أثناء تقديم الطلب إدخال معدله المتوقع، وبعد الحصول على المعادلة يعود الطالب إلى طلب القبول الموحد، بحيث ستُبقي الوحدة رابط تحميل الوثيقة فقط فعالا، ويحمل الطالب صورة عن المعادلة لتعدل الوحدة بيانات الثانوية العامة وتدققها قبل إدخال الطالب للمنافسة.

وشدد الخطيب على الا ينتظر الطالب صدور المعادلة “فتكون فترة تقديم الطلبات قد انتهت ولن يسمح لك بتقديم طلب”.

وبخصوص الموعد الخاص لتقديم طلبات الالتحاق لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، قالت الوحدة، انه سيكون بعد إعلان نتائج القبول الموحد للطلبة الأردنيين، مشيرا الى زيادة المقاعد المخصصة لهم من 150 الى 200 مقعد.