70 ألف طلب للقبول الموحد والتقديم ينتهي اليوم

تيسير النعيمات

عمان- تنتهي منتصف هذه الليلة عملية تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2021 – 2022، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى ظهر أمس 68033 طلبا، حسب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب.

وأكد الخطيب لـ”الغد” أن لا تمديد لفترة تقديم الطلبات، مرجحا اعلان نتائج القبول مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات أو قاموا بتقديم طلبات ولم يقوموا بتسديد رسم طلب الالتحاق الإسراع بتقديم الطلب وتسديد رسمه، وذلك قبل نهاية المدة المحددة لعملية التقديم.

ودعا جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو خارج الأردن (بريطانية، أميركية، بكالوريا،… إلخ)، ضرورة تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة لتقديم طلبات القبول الموحد، سواء حصلوا على شهادة المعادلة أم لا، وفي حال عدم حصولهم عليها يتم إدخال المعدل المتوقع، ثم تحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها مع التأكيد الى أنه لن يكون هناك أي تقديم طلبات قبول موحد بعد هذا التاريخ.

وبين انه يمكن لجميع الطلبة الراغبين بإجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

وكانت بدأت عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية صباح الخميس قبل الماضي، وتنتهي الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من اليوم السبت 28 / 8 / 2021، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo).

وسيتم الإعلان عن موعد خاص لتقديم طلبات الالتحاق لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وذلك بعد إعلان نتائج القبول الموحد للطلبة الأردنيين، كما سيتم الإعلان عن موعد خاص لتقديم طلبات الالتحاق لمرحلة التجسير بعد إعلان جامعة البلقاء التطبيقية عن نتائج الامتحان الشامل.