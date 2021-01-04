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70 ألف يورو لشباب الأردن من صفقة التعمري

منذ ساعة واحدة
رئيس نادي شباب الأردن سليم خير - (الغد)

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عمان – الغد – كشف رئيس نادي شباب الأردن سليم خير، أن حصة النادي من صفقة انتقال اللاعب موسى التعمري من ابويل القبرصي إلى آود هيفرلي لوفين البلجيكي، بلغت فقط 70 ألف يورو.
وكان الاتفاق المبرم عند انتقال التعمري من فريق شباب الأردن إلى ابويل القبرصي، ينص على أن يتقاضى شباب الأردن ما نسبته 10 % من أول انتقال للاعب إلى فريق آخر.
وقال خير في تصريح لـ”الغد”: بلغت حصة شباب الأردن من إنتقال التعمري للدوري البلجيكي 70 ألف يورو، تسلم النادي منها حتى الآن ما مقداره 35 ألف يورو، على أن يتسلم لاحقا بقية المبلغ. -(أخبار النجوم)

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