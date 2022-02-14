70 حزبيا تقدموا بطلبات ترشح للانتخابات “المحلية” يمثلون 25 حزبا

هديل غبّون- بلغ عدد المرشحين الحزبيين الذين تقدموا للترشح لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات ومجلس أمانة عمّان خلال أيام الترشح، 70 حزبيا من بينهم 19 حزبية يمثلون جميعهم نحو 25 حزبا سياسيا مرخصا.

وبحسب الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب “محمد خير” الرواشدة، فقد أوضح ردا على تساؤلات لـ”الغد” اليوم الاثنين، أن العدد غير نهائي وأنه مرهون بقرارات مجلس المفوضين النهائية المتعلقة بالبت بطلبات الترشح لجهة قبولها أو رفضها.

وبيّن الرواشدة، أن هناك ما يقارب 19 حزبية تقدمن بطلبات الترشح من بين مجموع المرشحين الحزبيين، موضحا أنهم أفصحوا عن انتماءاتهم الحزبية خلال تقديم طلبات الترشح.

وكان عدد طلبات الترشح قد بلغ خلال أيام الترشح الثلاثة وفقا لما أعلنته رسميا الهيئة المستقلة للانتخاب، 4820 طلب ترشح إجمالي.

أما الأحزاب التي مثلها هؤلاء المرشحين وفقا لبيانات طلبات الترشح، فتتراوح بين أحزاب حديثة التأسيس وبين أحزاب قديمة التأسيس، وهي أحزاب كلا من الشورى والعدالة والاصلاح و الوسط الاسلامي و الميثاق الوطني و الانصار و الاتجاه الوطني و الحرية والمساواة و الوحدة الشعبية و الشعلة، إضافة إلى أحزاب كلا من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني ، و الاردن بيتنا وحزب المؤتمر الوطني “زمزم”، وحزب المواطنة و النداء و الاتحاد الوطني الاردني ، وحزب الحركة القومية ، وحزب النهج الجديد ، وحزب الوحدة الوطنية ، وحزب الطبيعة الأردني، وحزب المستقبل الأردني ، وحزب الحياة الأردني وحزب نبض الوطن وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب البعث العربي التقدمي ، وحزب المساواة الأردني.

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