70 % من الأردنيين لديهم نقص “فيتامين د” ودعوة لتعرضهم للشمس

عمان – الغد- قدر اطباء اخصائيون نسبة المواطنين الاردنيين الذين يعانون من نقص او عدم كفاية فيتامين” د ” بأكثر من 70%، فيما تقدر النسبة العالمية بنحو 50%.

ودعا اخصائي امراض وزراعة الكلى وضغط الدم الدكتور رفاد عايش في محاضرة عقدتها الشركة الاردنية السويدية للأدوية (جوسوي) اليوم الاثنين المواطنين للتعرض لأشعة الشمس من 10-15 دقيقة في الفترة ما بين الساعة 10صباحا الى الساعة 3 مساء حتى تتمكن اجسامهم من انتاج ما تحتاجه من فيتامين” د ” الذي تعتبر اشعة الشمس المصدر الرئيسي له.

وقال ان فيتامين ” د ” الممتص من اشعة الشمس يعد اكثر فعالية من الفيتامينات الدوائية، ومن مصادره الاخرى الاسماك وزيت كبد الحوت وبعض الاجبان وعصير البرتقال وغيرها. وبين الدكتور عايش ان من العوامل التي تؤثر على امتصاص فيتامين” د “بشكل سلبي هي استخدام واقي الشمس والبشرة الداكنة، وزيادة العمر حيث يقل افراز المادة التي تساعد في انتاج فيتامين” د “.

واوضح ان فيتامين” د ” يلعب دورا اساسيا في زيادة امتصاص الجسم للكالسيوم والفسفور لافتا الى ان الاعضاء التي تتأثر وتؤثر بعمله هي الامعاء الدقيقة والعظام والكلى.

واشار الى ان هناك دراسات تربط نقصه بأمراض الضغط والشرايين وبعض السرطانات.

ودعا الدكتور عايش كبار السن والمرضعات والحوامل الى تناول حبوب فيتامين ” د ” وقائيا عيار 600 الى 1000 يوميا، اما في حال وجود نقص فان المريض بحاجة لأخذ علاج حبة عيار 50 الف اسبوعيا ولمدة 8 اسابيع او اكثر.

من جانبه قدم الصيدلاني موسى صالح عرضا عن علاج teraD الذي يحتوي على فيتامين ” د “، واهميته للجسم كونه له علاقة بالعديد من العمليات الحيويه داخل الجسم.