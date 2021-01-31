700 ألف دينار تكاليف فريق معان

عمان – الغد – كشف نادي معان، عن صرف أكثر من 700 ألف دينار، تكاليف فريق كرة القدم خلال الموسم الكروي الماضي، معتبرا أن هذا الرقم الكبير أرهق النادي الذي استعان بالرئيس الفخري عمر المعاني الذي تولى تغطية جزء كبير من المبلغ.

ولفت رئيس نادي معان ماجد الخوالدة، أن النادي يعيش حاليا في مأزق مالي، نتيجة غياب الشركات الداعمة والراعية، ما يعقد من مهمة الفريق في الموسم المقبل، بدليل أن النادي لم يتمكن حتى الأن من التعاقد مع جهاز فني جديد ولاعبين جدد.

واعتبر الخوالدة في تصريح لـ”الغد”، أن انسحاب الرئيس الفخري المعاني من المشهد، لاتاحة المجال أمام الشركات الراعية للدعم، سيلقي بظلاله السلبية على الفريق.

وناشد رئيس نادي معان الشركات الراعية والداعمة، ضرورة دعم فريق معان في هذه المرحلة، لمساعدته على الظهور بشكل أقوى في الدوري المقبل. – (أخبار النجوم)