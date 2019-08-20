مذكرة تفاهم ستوقع قريبا بين المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير وبين المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى الجامعة الأردنية، بحسب ما ذكر مصدر طبي لـ”زواريب”. المصدر ذاته قال إن هذه المذكرة ستفتح المجال أمام الأطباء المتدربين للاستفادة من الخبرات النظرية والعملية.