باشرت جهات رقابية عديدة الاستيضاح والتحقيق مع إحدى البلديات التابعة لمحافظة الزرقاء بشأن تجاوزات مالية وصرف مكافآت دون وجه حق، إضافة إلى إجراء تحقيقات موسعة بشأن عطاء تنفذه البلدية. مصادر قالت لـ”زواريب” إن التعيينات الأخيرة والتنقلات في البلدية كانت بناء على المحسوبية والواسطة وصلة الرحم.