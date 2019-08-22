السرطان

منذ ساعتين

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هدوء غير معهود أو انك افتقدته في الأيام الماضية لكثرة المشاكل والأحداث، تسير الأعمال معك بكل سهولة ويسر وقد يصلك مبلغ من المال بشكل مفاجئ عند الظهيرة ، في فترة ما بعد الظهر يلغى لديك موعد كان مقررا في المساء مما يجعلك مضطربا ومصابا بالملل خاصة إذا كنت من مواليد 1 إلى 11 تموز (يوليو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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هدوء غير معهود أو انك افتقدته في الأيام الماضية لكثرة المشاكل والأحداث، تسير الأعمال معك بكل سهولة ويسر وقد يصلك مبلغ من المال بشكل مفاجئ عند الظهيرة ، في فترة ما بعد الظهر يلغى لديك موعد كان مقررا في المساء مما يجعلك مضطربا ومصابا بالملل خاصة إذا كنت من مواليد 1 إلى 11 تموز (يوليو). نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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