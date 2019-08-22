الأسد

منذ ساعتين

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عليك بالمحافظة على تقدمك الذي احرزته يوم أمس، قراراتك محكمة ولا ترضى للنقاش، لكن مفاجأة في فترة الظهيرة قد تغير كل حساباتك للايام القادمة، في فترة ما بعد الظهر الأمور تتجه إلى العاطفة وخاصة انك تريد إصلاح ما فعلته يوم أمس لكن قد تبوء محاولاتك في الفشل فلا تيأس فيوم غد قد يكون أفضل لك. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

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عليك بالمحافظة على تقدمك الذي احرزته يوم أمس، قراراتك محكمة ولا ترضى للنقاش، لكن مفاجأة في فترة الظهيرة قد تغير كل حساباتك للايام القادمة، في فترة ما بعد الظهر الأمور تتجه إلى العاطفة وخاصة انك تريد إصلاح ما فعلته يوم أمس لكن قد تبوء محاولاتك في الفشل فلا تيأس فيوم غد قد يكون أفضل لك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

"نافش ريشك" قد تكون هذه الكلمة المعبرة عن شخصيتك وشكلك لهذا اليوم، فأنت اليوم مميز بطريقة ارتدائك لثيابك ومميز أكثر بشخصيتك الديكتاتورية وكلامك، سوف يتضايق الكثيرون من كلامك وتصرفاتك، وبالأخص زملاءك في العمل وأكثرهم على الأكيد من تحب الذي قد تحصل مشكلة بينك وبينه هذا المساء. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

يوم جيد وممتاز يا صديقي الأسد وبالأخص أن الحظ ما يزال يدعمك ويجعلك ترى كل الأمور بتفاؤل، في فترة الظهيرة تكون كسولا ولا ترغب في فعل أي شيء ، اما في فترة ما بعد الظهر فانتبه إلى كلامك وأفعالك وخاصة تجاه عائلتك لانك متهور. المساء جيد للخروج والاستمتاع بوقتك وبالاخص ان مزاجك جيد جدا. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 6 الصحة: 9

منذ 3 أيام

لا داعي للاستعجال بكل ما تفعله حتى أثناء تناولك للفطور أو في لبسك لثيابك فأنت مستعجل وذلك لإحساسك بأن لديك الكثير من الأمور لتقوم بها. التهور سوف يأخذ جزءا كبيرا من شخصيتك وخاصة في مجابهة حبيبك الذي تعاني معه من مشاكل عديدة، لكن دعني أقل لك إن الحظ سوف يدعمك في كل حركة قد تقوم بها اليوم، والمساء جيد للخروج والسهر. نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 8 الصحة: 9

منذ 4 أيام
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