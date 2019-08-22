عليك بالمحافظة على تقدمك الذي احرزته يوم أمس، قراراتك محكمة ولا ترضى للنقاش، لكن مفاجأة في فترة الظهيرة قد تغير كل حساباتك للايام القادمة، في فترة ما بعد الظهر الأمور تتجه إلى العاطفة وخاصة انك تريد إصلاح ما فعلته يوم أمس لكن قد تبوء محاولاتك في الفشل فلا تيأس فيوم غد قد يكون أفضل لك. نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

