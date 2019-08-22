الجوزاء

منذ ساعتين

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الأمور لا تصب في صالحك ايضا اليوم يا صديقي فلن يحصل شيء مما قد خططت له سابقا، إذا كان لديك امتحان أو مقابلة عملية فإن نتائجها لن تكون كما تريد، الضغوطات تخف في فترة المساء لكنك تبقى متوترا ولست في مزاجك المعهود، أكثر المواليد توترا هم مواليد 4 إلى 14 حزيران (يونيو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل :5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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الأمور لا تصب في صالحك ايضا اليوم يا صديقي فلن يحصل شيء مما قد خططت له سابقا، إذا كان لديك امتحان أو مقابلة عملية فإن نتائجها لن تكون كما تريد، الضغوطات تخف في فترة المساء لكنك تبقى متوترا ولست في مزاجك المعهود، أكثر المواليد توترا هم مواليد 4 إلى 14 حزيران (يونيو). نسب النجاح لهذا اليوم العمل :5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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منذ 4 أيام
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