الأمور العاطفية متوترة يا عزيزي الحمل، هذا ما يشغل بالك هذا النهار مما يجعل تركيزك على عملك قليلا جدا، احذر من الوقوع في الأخطاء في فترة ما بعد الظهر لانك سوف تحاسب بشدة في المساء، تنهمك بأمورك العائلية فإما دعوة عشاء أو أمر عائلي يطرح للمناقشة فيما بينكم.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

