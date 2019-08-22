الحمل

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الأمور العاطفية متوترة يا عزيزي الحمل، هذا ما يشغل بالك هذا النهار مما يجعل تركيزك على عملك قليلا جدا، احذر من الوقوع في الأخطاء في فترة ما بعد الظهر لانك سوف تحاسب بشدة في المساء، تنهمك بأمورك العائلية فإما دعوة عشاء أو أمر عائلي يطرح للمناقشة فيما بينكم.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

الأمور العاطفية متوترة يا عزيزي الحمل، هذا ما يشغل بالك هذا النهار مما يجعل تركيزك على عملك قليلا جدا، احذر من الوقوع في الأخطاء في فترة ما بعد الظهر لانك سوف تحاسب بشدة في المساء، تنهمك بأمورك العائلية فإما دعوة عشاء أو أمر عائلي يطرح للمناقشة فيما بينكم. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

الأوضاع تتطور معك للأفضل، فهذا اليوم يشهد تطورات جيدة على الأصعدة كافة، وخاصة بمجال العمل، فهنالك مفاجأة سارة تنتظرك في فترة الظهيرة، انتبه الى مصاريفك في فترة المساء ولا داعي للإسراف بالتسوق، عاطفيا الأمور لا بأس بها، وخاصة أنها قد تلتئم بينك وبين من تحب. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

يوم جيد للتفاعل مع من حولك يا عزيزي الحمل، فالأمور تسير بشكل جيد وأفضل ما تتوقع، من المفضل أن تبدأ بمبادراتك وقراراتك في فترة الظهيرة فهي الفترة الأفضل، اما في فترة ما بعد الظهر فاحذر على كلامك وحاول أن يكون بصيغة محببة وليس بلهجة الأمر فقد يغضب منك الأشخاص المقربون. نسب النجاح من 10: العمل 9 العاطفة : 7 الصحة : 9

منذ 3 أيام

يوم جديد فالمؤكد أنك تشعر بالتغير في هذا اليوم بعد يومين من النكد والعصبية، حاول أن تستريح بقدر ما يمكنك فأنت بحاجة كبيرة لذلك. تقضي يومك بالكثير من الأخبار السارة، وبالأخص في فترة الظهيرة وما بعدها، أما في المساء فقد يطرأ تغير بسيط بمزاجك للأسوأ لكن لا تقلق فالمشاكل سوف تكون فقط عابرة. نسب النجاح من 10: العمل 8 العاطفة : 8 الصحة : 8

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock