العذراء

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

“مسكر راسك ” هذه هي المشكلة هذا اليوم فأنت لا تستطيع سماع أي كلمة أو أن يتقرب أحد منك أو حتى أن يسألك سؤالا، قد يكون السبب هو عدم الشعور بالراحة داخليا والاختلاء بالنفس قد يكون من نصيبك في فترة المساء لإعادة حساباتك
وقد تصلك اخبار جيدة تجعلك فرحا وتغير مزاجك للأفضل، وخاصة مواليد 3 إلى 12 أيلول (سبتمبر).
نسب النجاح لهذا اليوم. العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

"مسكر راسك " هذه هي المشكلة هذا اليوم فأنت لا تستطيع سماع أي كلمة أو أن يتقرب أحد منك أو حتى أن يسألك سؤالا، قد يكون السبب هو عدم الشعور بالراحة داخليا والاختلاء بالنفس قد يكون من نصيبك في فترة المساء لإعادة حساباتك وقد تصلك اخبار جيدة تجعلك فرحا وتغير مزاجك للأفضل، وخاصة مواليد 3 إلى 12 أيلول (سبتمبر). نسب النجاح لهذا اليوم. العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

كل الصفات السيئة قد تنطبق عليك يا عذراء فأنت متهور، جريء، مهمل ولا تتصرف بطبيعتك الحكيمة، الضغوطات تصحبك منذ الصباح ويصيبك الارتباك في فترة الظهيرة، لكن الأمور ترجع الى طبيعتها في فترتي ما بعد الظهر والمساء حيث يحالفك الحظ في أمر تفعله يخص أمورك الشخصية وخاصة المالية منها. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

الضغوط ما تزال تلقي بظلالها عليك وبالأخص الضغوط العائلية والالتزامات ، قد تعاودك الكآبة في منتصف هذا اليوم وكأن حجرا مستقرا على قلبك، حاول الترفيه عن نفسك في فترة المساء والخروج مع اصدقائك فقد يفيدك هذا وخاصة لمواليد 3 إلى 11 أيلول (سبتمبر) الأكثر تعرضا للكآبة والملل. نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 7 الصحة: 8

منذ 3 أيام

لا تريد النهوض اليوم وذلك من التعب الذي تشعر به منذ أمس، نهار هادئ نوعا ما مما يجلب لك الكآبة والملل في ساعات العصر والمساء، عليك بالخروج وإمتاع نفسك وتغيير الأجواء التي تحوم حولك، احذر أن تجرب حظك اليوم لأنه لن يكون في صفك، لكن الأجواء سوف تكون أكثر هدوءا من اليومين الماضيين. نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 7 الصحة: 8

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock