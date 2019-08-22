“مسكر راسك ” هذه هي المشكلة هذا اليوم فأنت لا تستطيع سماع أي كلمة أو أن يتقرب أحد منك أو حتى أن يسألك سؤالا، قد يكون السبب هو عدم الشعور بالراحة داخليا والاختلاء بالنفس قد يكون من نصيبك في فترة المساء لإعادة حساباتك

وقد تصلك اخبار جيدة تجعلك فرحا وتغير مزاجك للأفضل، وخاصة مواليد 3 إلى 12 أيلول (سبتمبر).

نسب النجاح لهذا اليوم. العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

