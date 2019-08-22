الميزان

منذ ساعتين

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ما تزال الأمور العملية في مقدمة اهتماماتك يا مولود الميزان وخاصة ان كل الضغوطات ما تزال مركزة عليك في فترة الصباح وحتى ما بعد الظهر، التأخير في العمل وارد لهذه الليلة فليس من المحبذ أن تقطع المواعيد التي قد لا تلتزم بها في المساء، الكآبة والملل قد يزورانك هذه الليلة فحاول ان لا تجعلهما ينتصران عليك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

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ما تزال الأمور العملية في مقدمة اهتماماتك يا مولود الميزان وخاصة ان كل الضغوطات ما تزال مركزة عليك في فترة الصباح وحتى ما بعد الظهر، التأخير في العمل وارد لهذه الليلة فليس من المحبذ أن تقطع المواعيد التي قد لا تلتزم بها في المساء، الكآبة والملل قد يزورانك هذه الليلة فحاول ان لا تجعلهما ينتصران عليك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

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