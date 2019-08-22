العقرب

منذ ساعتين

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ننصح جميع الذين يتعاملون معك ان يتعاملوا بحذر لأن نفسيتك ومزاجك ليس في أفضل حال وهذا بالضبط ما شعرته به أمس، تبدأ الامور بالتحسن معك في فترة ما بعد الظهر لكن عليك اجتياز فترة الظهيرة الاصعب خلال هذا النهار، في المساء يتغير مزاجك تدريجيا وتصبح بحال أفضل وخاصة اذا كنت من مواليد شهر تشرين الأول (اكتوبر).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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ننصح جميع الذين يتعاملون معك ان يتعاملوا بحذر لأن نفسيتك ومزاجك ليس في أفضل حال وهذا بالضبط ما شعرته به أمس، تبدأ الامور بالتحسن معك في فترة ما بعد الظهر لكن عليك اجتياز فترة الظهيرة الاصعب خلال هذا النهار، في المساء يتغير مزاجك تدريجيا وتصبح بحال أفضل وخاصة اذا كنت من مواليد شهر تشرين الأول (اكتوبر). نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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