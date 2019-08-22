القوس

منذ ساعتين

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أكمل أعمالك بسرعة وحاول ان لا تؤجل الأمور المهمة الى يوم غد لأن اليوم يعطيك الدعم على النواحي العملية والشخصية فأي شيء على هذا النواحي سوف تكون ناجحا، انتبه في المساء عندما تكلم من تحب ولا تكن قاسيا في كلامك وتعاملك معه، وخاصة اذا كان من برج الجوزاء او العقرب.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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أكمل أعمالك بسرعة وحاول ان لا تؤجل الأمور المهمة الى يوم غد لأن اليوم يعطيك الدعم على النواحي العملية والشخصية فأي شيء على هذا النواحي سوف تكون ناجحا، انتبه في المساء عندما تكلم من تحب ولا تكن قاسيا في كلامك وتعاملك معه، وخاصة اذا كان من برج الجوزاء او العقرب. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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