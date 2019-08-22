الجدي

منذ ساعتين

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عصبي من لحظة نهوضك من النوم، وتعامل الآخرين وخاصة عائلتك بعدم الصبر والانفعال لذلك يكون يومك جياد لكن مزاجك ليس على ما يرام. الذكاء في فترة ما بعد الظهر يجعلك تجتاز بعض العقبات ، المساء لا بأس به لكنك قد تفضل البقاء في البيت لأنك تريد اعطاء الوقت لعائلتك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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عصبي من لحظة نهوضك من النوم، وتعامل الآخرين وخاصة عائلتك بعدم الصبر والانفعال لذلك يكون يومك جياد لكن مزاجك ليس على ما يرام. الذكاء في فترة ما بعد الظهر يجعلك تجتاز بعض العقبات ، المساء لا بأس به لكنك قد تفضل البقاء في البيت لأنك تريد اعطاء الوقت لعائلتك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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