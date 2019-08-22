أكثر الأيام ضغطا خلال هذا الأسبوع المتقدم فأنت سوف تكون في حيرة من امرك ماذا افعل اهذا ام ذاك، سيكثر الطلب عليك في فترة الظهيرة من ناحية العمل مما يجعلك عصبيا، تفقد السيطرة تماما في فترة ما بعد الظهر لكن ابقى على دبلوماسيتك ولا داعي للتهور. المساء جيد وقد لا تجلس في البيت.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10