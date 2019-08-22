العاصفة التي بدأت بالهبوب أمس لن تتوقف اليوم بل ستزداد قوتها في فترة الصباح مما يجعلك غير مرتاح وغير واثق من أي عمل تقوم به، المفاجآت لن تتوقف في فترة الظهيرة لكن الحكمة أن تعرف كيف تتصرف بهدوء، المساء الأمور العائلية ما تزال غير مستقرة فالأفضل أن تكون حكيما في كلامك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 7 من 10

