الدلو

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

العاصفة التي بدأت بالهبوب أمس لن تتوقف اليوم بل ستزداد قوتها في فترة الصباح مما يجعلك غير مرتاح وغير واثق من أي عمل تقوم به، المفاجآت لن تتوقف في فترة الظهيرة لكن الحكمة أن تعرف كيف تتصرف بهدوء، المساء الأمور العائلية ما تزال غير مستقرة فالأفضل أن تكون حكيما في كلامك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 7 من 10

مقالات ذات صلة

العاصفة التي بدأت بالهبوب أمس لن تتوقف اليوم بل ستزداد قوتها في فترة الصباح مما يجعلك غير مرتاح وغير واثق من أي عمل تقوم به، المفاجآت لن تتوقف في فترة الظهيرة لكن الحكمة أن تعرف كيف تتصرف بهدوء، المساء الأمور العائلية ما تزال غير مستقرة فالأفضل أن تكون حكيما في كلامك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 7 من 10

منذ يوم واحد

لن يبقى شيء على حاله وستتغير كل الموازين يا عزيزي الدلو فقد لا ينجح أي موعد تخطط له اليوم أو يؤجل الى يوم آخر، مزاجيتك تصل الى أعلى مستوى لها في فترة ما بعد الظهر، الحذر على الصحة واجب في المساء، وخاصة على الظهر، أما أكثر المتأثرين من هذه الظروف فهم مواليد 20 الى 29 كانون الثاني. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ يومين

حركتك سريعة وثرثرتك أكثر من حركتك فأنت اليوم تتكلم أكثر من فعلك، حاول أن تسيطر على الأحداث في فترة الظهيرة التي قد تكون كثيرة وليست في صفك، اما في المساء فإنك تهتم بالتسوق فانتبه إلى أوضاعك المالية، عليك النوم باكرا هذه الليلة، وعدم الاستسلام للأفكار السخيفة التي قد تراودك. نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 8 الصحة: 9

منذ 3 أيام

يوم به العديد من الأحداث يا صديقي ولن تجد الوقت لحك رأسك من كثرة المواعيد والبرامج التي قد تحدث فجأة ودفعة واحدة. عليك ألا تتكلم كثيرا لأنك قد تخطئ وتدخل نفسك في موقف حرج مع أصدقائك أو أفراد عائلتك. في المساء بعض مواليد الدلو قد يكونون على سفر وخاصة مواليد شهر كانون الثاني وإذا لم تكن على سفر فقد تبدو سهرة المساء مشجعة. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock