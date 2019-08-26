خالد العميري

عمان – تغلب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة على المنتخب الصيني بنتيجة ( )، ضمن مباريات تحديد المراكز في بطولة تحدي أطلس الدولية المقامة في مدينة سوزهو، والتي تأتي في إطار استعدادات “صقور النشامى” للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2019 المقرر إقامتها في الصين من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

وجاء المنتخب الوطني – الممثل العربي الوحيد لقارة آسيا – ضمن المجموعة السابعة في نهائيات المونديال إلى جانب منتخبات فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان، حيث سيخوض أولى مبارياته أمام جمهورية الدومينيكان يوم الأحد المقبل، قبل أن يواجه المنتخب الفرنسي في 3 أيلول (سبتمبر) المقبل، ثم المنتخب الألماني في الخامس منه، علما بأن جميع مباريات المجموعة تقام في مدينة “شينجن”.