عمان -الغد- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، عبر حسابه في “تويتر” الأمة الاسلامية بالعام الهجري الجديد.

وكتب جلالته” الصدق والصبر والإخلاص والعزيمة والتضحية والكرامة، قيم نستلهمها في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ومن خلال هذه القيم العظيمة ننهض جميعا من أجل وطننا الذي يسوده التسامح والوسطية والاعتدال والعمل المخلص، كل عام والبشرية جمعاء بألف خير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد”.

الصدق والصبر والإخلاص والعزيمة والتضحية والكرامة، قيم نستلهمها في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ومن خلال هذه القيم العظيمة ننهض جميعا من أجل وطننا الذي يسوده التسامح والوسطية والاعتدال والعمل المخلص، كل عام والبشرية جمعاء بألف خير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) August 30, 2019

وكتبت جلالة الملكة رانيا عبر صفحتها على “تويتر” مساء الجمعة : في ذكرى هجرة أشرف الخلق سيدنا محمد أدعو الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة للجميع.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FQueenRania%2Fstatus%2F1167484248124772352&widget=Tweet

وكتب ولي العهد الأمير حسين ، عبر حسابه الخاص في “انستغرام” :كل عام والأمّة الإسلامية بخير، جعله الله لنا عاماً مليئاً بأعمال قُبِلت وذنوب غُفِرت ودرجاتٍ رُفِعت”.