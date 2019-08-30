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منذ 11 دقيقة

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عمان -الغد- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، عبر حسابه في “تويتر” الأمة الاسلامية بالعام الهجري الجديد.
وكتب جلالته” الصدق والصبر والإخلاص والعزيمة والتضحية والكرامة، قيم نستلهمها في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ومن خلال هذه القيم العظيمة ننهض جميعا من أجل وطننا الذي يسوده التسامح والوسطية والاعتدال والعمل المخلص، كل عام والبشرية جمعاء بألف خير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد”.

وكتبت جلالة الملكة رانيا عبر صفحتها على “تويتر” مساء الجمعة : في ذكرى هجرة أشرف الخلق سيدنا محمد أدعو الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة للجميع.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FQueenRania%2Fstatus%2F1167484248124772352&widget=Tweet

وكتب ولي العهد الأمير حسين ، عبر حسابه الخاص في “انستغرام” :كل عام والأمّة الإسلامية بخير، جعله الله لنا عاماً مليئاً بأعمال قُبِلت وذنوب غُفِرت ودرجاتٍ رُفِعت”.

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تفاجاء فني مختبر من مستشفى ابو عبيدة، فرج الصقور انه تم نقله إلى رويشد بعد أن طلب من وزير الصحة الدكتور سعد جابر أثناء زيارة مستشفى أبي عبيدة الحكومي، الثلاثاء، بتحديث أجهزة المختبر في المستشفى فعاقبه بنقل إلى الرويشد. وأكد فرج انه اليوم طلب من وزير الصحه أثناء تفقده مستشفى ابو عبيده طلب من بتحسين وضع المختبر مشيرا الى ان مساحة المختبر صغيرة والاجهزة معطله والمختبر بحاجة الى فنين مختبر كما تم سعة المكان تفوق سعة العمل وان حجم العمل كبير. جدا وتحديث الأجهزة ضروري لتقديم الخدمه الأفضل المراجعين. واشار فرج ان الوزير أصابه حالة من عدم الرضا من الطلبات وطلب من مدير. ألمستشفى بكتابة كتاب نقلي فورا ورغم المحاولات الا ان وزارة الصحة أصرت على نقلي بعدة محاولات منهم من كان بتابع مع مدير المستشفى.واكد فرج انه لا يبالي بنقله. وفي كل زيارة وزير سيعمل على نقل ملاحظاته.

منذ 3 أيام
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