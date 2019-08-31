الحمل

منذ ساعتين

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انت لا تحسد على هذا اليوم، فالضغوطات سوف تصحبك منذ الصباح، حيث لا تلبث وصولك إلى مكان عملك حتى تبدأ المناوشات وذلك بسبب مزاجك وعصبيتك التي لا داعي لها. اما في فترة ما بعد الظهر والمساء انصحك بالتزام البيت والراحة لأنك ربما تشعر بوعكة صحية في منطقة الامعاء.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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الأجواء جيدة يا صديقي الحمل للأعمال، وقد تسمع بعض الأخبار الجيدة لموضوع معين قد تنتظره. عليك باستغلال هذا اليوم أيضا لغاية التقرب من الحبيب وسد الهوة التي بينك وبينه، قد تضطر إلى تأجيل موعد مهم عصر هذا اليوم لكي ترى من تحب، المساء يحمل أجمل الأوقات وأحلاها، دعوة اجتماعية تشغلك. المواليد الأكثر تأثرا بالعاطفة هم مواليد شهر آذار (مارس). نسب النجاح من 10: العمل 9 العاطفة : 9 الصحة : 9

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