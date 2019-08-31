انت لا تحسد على هذا اليوم، فالضغوطات سوف تصحبك منذ الصباح، حيث لا تلبث وصولك إلى مكان عملك حتى تبدأ المناوشات وذلك بسبب مزاجك وعصبيتك التي لا داعي لها. اما في فترة ما بعد الظهر والمساء انصحك بالتزام البيت والراحة لأنك ربما تشعر بوعكة صحية في منطقة الامعاء.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10