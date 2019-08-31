الثور

منذ ساعتين

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تنظر إلى خزانة ملابسك منذ الصباح لتتحلى بثياب جميلة وانيقة لتواجه هذا اليوم المليء بالبرامج والمواعيد المهمة لديك، قد يطرأ تغيير في مواعيدك في فترة الظهيرة لكن الأمور سوف تسير على ما يرام، علاقتك بمن تحب ليست جيدة فلا تجعل عنادتك وكبرياءك يدمران علاقتكما وبالأخص إذا كان من تحب من برج العقرب أو الحمل.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

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