الجوزاء

منذ ساعتين

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يوم جيد نسبيا لجميع مواليد الجوزاء وخاصة أن القمر في وضع مناسب لك في برج الميزان، الحظ يلعب معك في ظهيرة هذا اليوم وينجيك من مشاكل في العمل، قل نعم لأي شيء قد يعرض عليك اليوم اكان على المستوى المهني أو الشخصي فإنه يصب في مصلحتك، التفكير الزائد مثل الناقص فلا تجعل دماغك في الليل يشتغل أكثر من قدرته لانك ستشعر بالارق.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9من 10

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خذ بالك من صحتك فهي نقطة ضعفك لهذا اليوم، قد تشعر بألم مفاجئ، فعليك بالراحة ومراجعة الطبيب إذا لزم الأمر، مفاجآت عديدة في الصباح وفترة الظهيرة تجعلك عصبيا ومائلا للتردد بقراراتك، أما في المساء فقد تنشغل ببعض الأمور العائلية، أكثر المواليد تأثرا بهذا التوتر هم مواليد 21 إلى 31 أيار (مايو). نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 6 الصحة: 6

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