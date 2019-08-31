نحن نعرفك بأنك لست مزاجيا، لكن اليوم انت كذلك، فأنت لا تستطيع ان تأخذ ولو قرارا واحدا ولو كان بسيطا بل تطلب وقتا إضافيا أو تدر ظهرك له، المفاجآت قد تكون بطلة الموقف في المساء لكن عليك بأن تأخذ حذرك على ظهرك ومعدتك اللذين قد يؤلمانك وخاصة مولود 1 إلى 6 تموز (يوليو).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10