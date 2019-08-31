العذراء

منذ ساعة واحدة

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اليوم جيد جدا يا عزيزي العذراء وبالأخص على الناحية المالية، فإنك سترتاح اليوم من ديون كثيرة لان كثيرا من الأموال سوف تدخل جيبك، يوم قد يكون مخيبا للآمال في فترة ما بعد الظهر، لكن العاطفة وجلسة هادئة مع من تحب في المساء سوف تغير مزاجك إلى الأحسن.
نسب النجاح لهذا اليوم
.العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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يوم من المؤكد مختلف عن الثلاثة أيام الماضية، فوضعك ومزاجك جيد وفي تحسن مستمر طوال هذا اليوم، النشاط يعود إليك وحبك للعمل يرجع من جديد قد تضطر عند الصباح لتسوية الأمور العالقة منذ يومين، كما أن الحظ سيدعمك، ويجلب لك الأخبار الرائعة. فترة المساء هي الأفضل حيث تخرج للتغير عن مزاجك في سهرة ممتعة. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 8 الصحة: 9

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