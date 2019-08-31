حسدت نفسك يا أسد على الأيام الجميلة نوعا ما التي قضيتها سابقا، فهذا اليوم يعطيك الكثير من الضغوطات العملية والشخصية، حساسيتك سوف تكون على اوجها في فترة الظهيرة والمساء، فلا تقم بالمبادرات وإذا أمكن لازم منزلك ولا تقم بأي برامج في المساء لأنك لن تسعد بالنتائج.. نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10