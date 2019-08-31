عليك الحذر يا مولود العقرب فهذا اليوم صعب جدا عليك وكل الأمور تسير عكس ما ترغب، تصحو والكآبة في عينيك وتشعر بعدم الرغبة بفعل شيء، قد تكون كسولا في ساعات الظهيرة فيتراكم العمل لديك، اما في المساء فقد تشعر بالوحدة لعدم وجود ما تفعله، حتى ولو عرض عليك أحد الخروج فأنت لن تشعر بالرغبة بالخروج.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5من 10 العاطفة : 5من 10 الصحة : 5من 10