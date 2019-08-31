العقرب

منذ ساعتين

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عليك الحذر يا مولود العقرب فهذا اليوم صعب جدا عليك وكل الأمور تسير عكس ما ترغب، تصحو والكآبة في عينيك وتشعر بعدم الرغبة بفعل شيء، قد تكون كسولا في ساعات الظهيرة فيتراكم العمل لديك، اما في المساء فقد تشعر بالوحدة لعدم وجود ما تفعله، حتى ولو عرض عليك أحد الخروج فأنت لن تشعر بالرغبة بالخروج.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5من 10 العاطفة : 5من 10 الصحة : 5من 10

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الأجواء اليوم أفضل يا صديقي العقرب، فقد خفت الضغوطات التي كانت متواجدة لديك في اليومين الماضيين لديك الكثير من الأعمال، ولكن تقوم بها بكل راحة، كما قد ينال بعض منكم مكافأة أو يصله مبلغ مالي يسعد به، المساء جيد للتقرب من الحبيب، وإعطائه الاهتمام وإذا لم يكن لديك فاعط اهتمامك للعائلة. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 9 الصحة: 9

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