الميزان

منذ ساعتين

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من المؤكد انك تشعر بالاختلاف بين اليومين الماضيين وهذا اليوم الذي يبدأ بالنشاط والأخبار الجيدة من أوله، عليك استغلاله لتقوم ببعض المبادرات والقرارات العملية والمهنية وخاصة أن شخصيتك القوية تسيطر على من حولك، المساء أفضل وتشعر بالراحة وبالأخص لمواليد 1 إلى 11 تشرين الأول (اكتوبر) الذين سوف يقومون بقرارات مهمة هذا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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