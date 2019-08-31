القوس

منذ ساعتين

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الهدوء مخيف حولك وخاصة انه لا يوجد أحداث مهمة تدور حولك لكن قد تصبح عصبيا لسماعك بعض الناس يتكلمون عنك جورا، فترة ما بعد الظهر قد تشهد شجارا بينك وبين أحد افراد عائلتك، المساء جيد لقضاء وقتك مع من تحب وخاصة مواليد 1 الى 9 كانون الأول (ديسمبر) فهم الأكثر عاطفة ورومانسية.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7من 10 العاطفة : 8من 10 الصحة : 9 من 10

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