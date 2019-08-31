أنت ديكتاتور اليوم وتريد أن تتملك كل شيء، شخصيتك قوية جدا وأنت مصمم على فعل ما تريده، الناحية العملية هي الأكثر استفادة فقراراتك اليوم مهمة توقيع العقود وعقد الاتفاقيات يصب في مصلحتك، لمن ليس لديهم عمل قد يعرض عليك عمل، المساء قد تقودك سيطرتك على من تحب الى نقاش حاد بينكما.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10