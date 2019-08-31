الجدي

منذ ساعتين

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أنت ديكتاتور اليوم وتريد أن تتملك كل شيء، شخصيتك قوية جدا وأنت مصمم على فعل ما تريده، الناحية العملية هي الأكثر استفادة فقراراتك اليوم مهمة توقيع العقود وعقد الاتفاقيات يصب في مصلحتك، لمن ليس لديهم عمل قد يعرض عليك عمل، المساء قد تقودك سيطرتك على من تحب الى نقاش حاد بينكما.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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الحظ موجود لديك يا صديقي الجدي، لكن المشكلة أنك عدواني وسريع العصبية، وهذا ما قد يخرب عليك الأجواء الحلوة. حاول أن تتمهل في قراراتك وأن تستمتع بالجو الجميل الذي قد يصاحبك منذ الصباح. في المساء الأجواء العاطفية قد تتوتر بسبب غيرتك، وحب السيطرة على شريك حياتك. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 9 الصحة: 9

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