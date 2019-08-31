الدلو

منذ ساعتين

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سوف تندم كثيرا يا عزيزي الدلو إذا لم تنتبه إلى ما تقوم به وخاصة إلى ما تقوله لأنك جريء جدا وجرأتك تقودك إلى التهور في تعاملك مع المقربين إليك في العمل مما يوقعك في مشاكل في فترة ما بعد الظهر، تحس برغبة بالانتقام في المساء من شخص عزيز عليك لفعله شيئا مشينا في حقك، عليك بالهدوء وملازمة البيت.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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